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İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Karadut'un konusu ne? Atv Karadut dizisi oyuncuları!

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İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Karadut'un oyuncu kadrosunda kimler var? Karadut dizisinin konusu ne? İrem Helvacıoğlu dizideki partneri kim? Atv ekranlarında yayına girecek olan Karadut dizisi yayınlanan fragmanı ile gündemde merak edilen dizilerden biri oldu. Peki Karadut dizisi oyuncuları kim? Karadut dizisi ne zaman başlıyor?

Karadut dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Atv Karadut dizisi başrol oyuncuları kimler? İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Karadut ne zaman başlıyor? İrem Helvacıoğlu dizideki partneri kim? Atv ekranlarının yeni dizisi Karadut yayınlanan tanıtımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşteİrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Karadut dizisi hakkında merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…

KARADUT DİZİSİ KONUSU NE?

Karadut dizinin hikayesi, modern ve şehirli bir kadın olarak görünen Zuhal Erdem'in, babası ve üç kız kardeşiyle yaşadığı evdeki bambaşka yaşamını anlatıyor. Zuhal'in hayatı, genç yaşta annesini kaybettikten sonra derinden değişmiş ve tüm enerjisini, babası ve kız kardeşlerini bakmaya adamıştır. Babası Çetin'in katı ve takıntılı yönetimi altında, Zuhal, annesinin eksikliğini hissettirmemek ve evin hanımı olmak için söz vermiştir. Kendi hayatını feda ederek, aileyi ayakta tutmaya çalışmıştır. Başarıya danışmanlık ve kitaplarıyla ulaşmış olmasına rağmen, çevresinden evlenmemiş olmasının getirdiği baskıyı hissetmektedir. Zuhal Erdem karakterinin dizideki partneri için adı geçen isimler arasında Akın Akınözü ve Engin Akyürek geçiyor.

KARADUT DİZİSİ OYUNCULARI

Karadut dizisi oyuncuları arasında Nursel Köse, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Selin Türkmen, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Burak Dakak ve Naz Elmas yer alıyor.

KARADUT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi ile ilgili şuan net bir bilgi yer almıyor. Karadut dizisi yakında Atv ekranlarında sizlerle…

İrem Helvacıoğlu'nun yeni dizisi Karadut'un konusu ne? Atv Karadut dizisi oyuncuları!

Betül Cirit
Betül Cirit
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