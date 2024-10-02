Üye Girişi
Haberler

İran Şii mi? İran dini ne?

İran Şii mi? İran dini ne?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran hükûmeti, dini olmayan İranlıların varlığını resmî olarak tanımıyor. Moğol istilalarından önce İran'da Sünnilik baskın bir mezhep idi, ancak daha sonra Safevîlerin ortaya çıkışı ile Şiilik İran'ın ve günümüz Azerbaycan'ının tamamında hâkim oldu. Peki, İran Şii mi? İran dini ne?

İran'da din, CIA World Factbook'a göre, İranlıların yaklaşık %90-95'i kendilerini resmî devlet mezhebi olan Şiilik ile yaklaşık %5-10'u ise Sünnilik ile ilişkilendiriyor. Geri kalan %0,6'sı kendilerini Bahailik, Sâbiîlik, Ehl-i Hak, Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık dahil İslam dışı dinsel azınlıklarla ilişkilendirmektedir. Peki, İran Şii mi? İran dini ne?

İRAN'IN DİNİ NEDİR?

İran'da din, CIA World Factbook'a göre, İranlıların yaklaşık %90-95'i kendilerini resmî devlet mezhebi olan Şiilik ile yaklaşık %5-10'u ise Sünnilik ile ilişkilendiriyor. Geri kalan %0,6'sı kendilerini Bahailik, Sâbiîlik, Ehl-i Hak, Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık dahil İslam dışı dinsel azınlıklarla ilişkilendirmektedir. Son üç azınlık dini resmen tanınmış ve korunmuş ve İran parlamentosunda sandalyeleri bulunmaktadır. Zerdüştlük bir zamanlar çoğunluk diniydi, oysa bugün Zerdüştler sadece on binlerce kişiden oluşmaktadırlar. İran, İslam dünyası ve Orta Doğu'daki en büyük ikinci Yahudi cemaatine ev sahipliği yapıyor.İran'ın ikinci en büyük gayrimüslim dini azınlığı olan Bahailik, resmen tanınmadı ve İran'daki varlığı boyunca zulüm gördü.

İran hükûmeti, dini olmayan İranlıların varlığını resmî olarak tanımıyor. Moğol istilalarından önce İran'da Sünnilik baskın bir mezhep idi, ancak daha sonra Safevîlerin ortaya çıkışı ile Şiilik İran'ın ve günümüz Azerbaycan'ının tamamında hâkim oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Azerbaycan İran

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi? İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı? İran NATO üyesi mi? İran NATO'ya üye mi? 2 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye Ortadoğu ülkesi mi? Türkiye dünyada hangi bölgede? Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });