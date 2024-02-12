Yaygınlaşan influenza nasıl bulaşır? Hastalıktan korunma yöntemleri ve belirtileri neler? Son dönemlerde birçok kişi grip şikayetleri ile hastanenin yolunu tutuyor. Bulaştığı kişiyi yatağa düşürüyor. Giderek yaygınlaşan influenza nasıl belirti gösterir? Grip olarak isimlendirilen bu hastalık solunum yolu enfeksiyonu olarak biliniyor. Havadan veya enfeksiyonu taşıyan kişiden diğer kişilere damlacıklar yolu ile bulaşıyor. Peki bu hastalıktan nasıl korunur? Belirtileri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde…

INFLUENZA NASIL BULAŞIR?

Korunma yolları arasında influenza aşısı, hijyen ve dengeli beslenme ön plana çıkıyor. Grip belirtileri bulunan kişiler ile temastan kaçınmak ve uyku saatlerine dikkat etmek de önemli. Türkiye'de havaların bir sıcak bir soğuk oluşu da hastalıkların bir diğer sebebi oldu. Hastanelerde gezen bir başka tehlike ise influenza. Domuz gribi olarak da bilinen infulenza son dönemlerde yeniden yaygınlaşmış halde. Influenza, girdiği vücutta halsizlik, öksürük ve ateş ile kendini belli ediyor ve bu hastalık adeta yatağa düşürüyor. Bulaşıcı bir hastalık olan infulenzadan korunma yolları ise vatandaşların aklındaki bir diğer soru. İşte infulenzaya dair tüm detaylar!

BELİRTİLERİ NELER?

En önemli belirtilerinden biri ateş olan infulenza, titreme, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, bulantı ve kusma ile kendini gösteriyor.

INFLUENZA'DAN KENDİMİZİ NASIL KORURUZ?