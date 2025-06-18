Igor Thiago kimdir? Igor Thiago kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Igor Thiago ile anlaştı mı?

Igor Thiago kimdir? Igor Thiago kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Igor Thiago ile anlaştı mı?
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Futbolseverlerin son dönemde sıkça araştırdığı isimlerden biri olan Igor Thiago kimdir? Premier League ekibi Brentford'a transferiyle dikkat çeken bu genç yıldız, Avrupa futbol sahnesine adını hızla yazdırıyor. Igor Thiago kaç yaşında, nereli soruları da transferinin ardından merak konusu oldu.

Igor Thiago, profesyonel futbol kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra Bulgaristan, Belçika ve son olarak İngiltere'de forma giydi. Hem fiziksel gücü hem de gol sezgisiyle dikkat çeken oyuncu, Igor Thiago kimdir sorusunu gündeme taşıdı. Genç yaşına rağmen Avrupa'da önemli kulüplerde boy gösteren futbolcunun hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, Igor Thiago kimdir? Igor Thiago kaç yaşında, nereli?

IGOR THIAGO KİMDİR?

Igor Thiago Nascimento Rodrigues, 26 Haziran 2001 tarihinde Brezilya'nın Gama kentinde dünyaya geldi. Yani Igor Thiago şu anda 23 yaşındadır. Brezilya doğumlu olmasına rağmen Bulgaristan'da forma giydiği dönemde Bulgar vatandaşlığına da geçen Thiago, iki ülkenin vatandaşlığına sahip bir futbolcudur.

Futbola Brezilya'nın Cruzeiro takımında başlayan Igor Thiago, kısa sürede dikkat çekerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2022 yılında Bulgaristan'ın Ludogorets takımına transfer olan Thiago, burada gösterdiği performansla adını duyurdu. Santrafor mevkisinde oynayan futbolcu, 2023 yılında Belçika'nın güçlü kulübü Club Brugge'e imza attı. Bu transfer, onun Avrupa'daki çıkışının ilk adımı oldu.

Igor Thiago kimdir? Igor Thiago kaç yaşında, nereli?Igor Thiago

2024 yılına gelindiğinde Igor Thiago, Premier League ekibi Brentford'a 5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla resmen Brentford forması giymeye başlayan genç yıldız, İngiltere kariyerine önemli hedeflerle başladı. Igor Thiago'nun boyu yaklaşık 1.90 metre ve sağ ayağını kullanıyor.

Igor Thiago kimdir? Igor Thiago kaç yaşında, nereli?Igor Thiago

2024 yazında Brentford'a transfer olan Igor Thiago'nun, Beşiktaş forması giymesi artık an meselesi. Siyah-beyazlı yönetim, genç ve dinamik bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Igor Thiago gibi potansiyelli bir ismi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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