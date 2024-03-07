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Hüseyin Coşkun kimdir? AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hüseyin Coşkun kimdir? AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Coşkun kimdir? AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Coşkun kimdir? AK Parti İstanbul SarıyerBelediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Hüseyin Coşkun, siyasete 2003 yılında AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım attı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Coşkun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çevre ve enerji komisyonu üyeliği ile Sarıyer Belediyesi'nde İmar Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Sosyal ve siyasi anlamda Sarıyer'e hakim olan Coşkun, bir dönem Sarıyer Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde de bulunmuştur. 2024 Yılı Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti tarafından Sarıyer İlçesine aday gösterilen Hüseyin Coşkun, CHP'nin güçlü olduğu Sarıyer'de ter dökecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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