Hülya Nergis kimdir? Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis kaç yaşında, nereli? Hülya Nergis evli mi?

Hülya Nergis kimdir? Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ne dedi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Hülya Nergis kaç yaşında, nereli? Hülya Nergis evli mi? Hülya Nergis hayatı, biyografisi haberimizde yer almaktadır.

HÜLYA NERGİS KİMDİR?

1967'de Kayseri Pınarbaşı'nda doğdu. Babasının adı Sabahattin, annesinin adı Zekiyedir.

İlkokulu, Pınarbaşı Atatürk İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini, Pınarbaşı Lisesinde tamamladı. 1985 yılında Pınarbaşı Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı, 1990 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında Kayseri'de Avukatlık stajı yaptı. 1992 yılında Pınarbaşı'nda Serbest Avukatlık Bürosu açtı. 1996 yılına kadar Serbest Avukatlık görevine devam etti.

1996 yılında evlenerek Kocaeli İline yerleşti. Eşi Etem NERGİS, Elektrik Elektronik Mühendisi olup, UzunyaylaMaraşlı Köyündendir. Kocaeli'nde Serbest Avukatlık görevine devam etti. Ayrıca, eşi ile birlikte ortak olduğu NERMAK Otomasyon Proje Mak. İnş. Müh. San. ve Tic. Lmt.Şti. sorumlusu olarak çalışmıştır.

2001 yılında AK Parti Kadın Kolları Kocaeli İl Teşkilatı Kuruluşunda, İl Yönetim Kurulu (Anakademe) üyesi olarak görev aldı.

2002 yılında, Kocaeli Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Ak Parti Kadın Kolları ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması için etkin bir şekilde teşkilatlanma çalışmaları yaptı. 2007 yılında Milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti.

Kocaeli, Kayserililer Derneği ve Derince Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1 Kasım 2015 tarihindeki, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Kayseri ilinden Milletvekili seçilmiştir. TBMM Tarım Komisyonu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.

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