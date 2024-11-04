Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü?

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen öldü mü ve neden öldü soruları gündeme geliyor. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olayda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Detaylar haberimizdedir...

HİLMİ ŞEN ÖLDÜ MÜ?

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Başkan Şen'in yanı sıra 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanı Şen'in hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen

BALIŞEYH BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ ŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.