Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor?

Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları gündemde. Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor ve nerede çalıştığı merak ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, gazeteci Hilal Köylü'nün sorusu üzerine öfkelendi ve gazeteciye mesleği bırakmasını söyledi. Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? Detaylar haberimizdedir...

HİLAL KÖYLÜ KİMDİR?