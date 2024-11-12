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Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor?

Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor?
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Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gazeteci Hilal Köylü nerede yazıyor ve ne iş yapıyor soruları sık sık araştırılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazeteci Hilal Köylü'nün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüş ayrılığınız mı var?" sorusuna tepki gösterdi. Peki, Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor?

Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları gündemde. Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor ve nerede çalıştığı merak ediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, gazeteci Hilal Köylü'nün sorusu üzerine öfkelendi ve gazeteciye mesleği bırakmasını söyledi. Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? Detaylar haberimizdedir...

HİLAL KÖYLÜ KİMDİR?

Hilal Köylü, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladıktan sonra gazeteciliğe Radikal Gazetesi'nde adım attı. Habertürk, DW, Anka gibi birçok kurumda da başarıyla görev yaptı.

Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlayan Köylü, Radikal Gazetesi'nde sağlık, eğitim, kültür, çevre ve gençlik konularında haberler hazırladı ve ardından dış politika muhabiri olarak görev aldı. Sosyal medyayı etkin kullanan Köylü, YouTube'da Serbest TV kanalında program yapmaya devam ediyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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