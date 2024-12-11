HGS'yi kim hackledi, ne istiyorlar?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir. HGS uygulaması hacklenme olayı le gündeme geldi. Peki, HGS hacklendi mi?

HGS HACKLENDİ Mİ?

ibrahim Haskoloğlu, paylaşımında "PTT'nin HGS uygulaması hacklendi. Binlerce vatandaşa küfür bildirimleri gidiyor. Bu ülkede ciddiyeti olan tek bir kurum yok." dedi.

HGS uygulaması, kullanıcılara

"Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım." bildirimi gönderdi.

HGS uygulaması bildirim göndermeye başladı. Gönderilen mesajda anormal ifadeler yer alırken sistemin hacklendiği şüphesi akıllara geldi.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlancaktır.