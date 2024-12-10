HGS Tüm ücretli yol ve köprülerin kullanımı sırasında geçiş ücreti tahsilinin kolayca yapılmasını sağlayan sistemdir.HGS nedir? HGS açılımı ne?

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi, köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinin hızlı bir şekilde ödenmesini sağlamaya yönelik özel bir uygulamadır.

Araçların ön camına monte edilen; yapışkan tipi ya da kart tipi HGS etiketi ile geçiş yapılır. Geçiş ücreti, etiket bakiyesinden alınır.

Ziraat Bankası Kredi Kartı, Kredili Mevduat Hesabı ya da Vadesiz Mevduat Hesabına bağlı çalışan Otomatik Ödeme Talimatı tanımlanır.

Belirlemiş olduğunuz limitin altına düştüğünde Otomatik Ödeme Talimatı çalıştırılarak bakiye yüklemesi gerçekleşir.

HGS etiketi satışında, araç sınıfına göre belirlenen ücretler tahsil edilir.

HGS NASIL VE NEREDEN ALINIR?

HGS başvurusu yapılabilecek kurumlar PTT, finansal kuruluşlar ya da karayolları giriş - çıkış alanlarında yer alan satış noktalarıdır. Aracın ön camına yapıştırılarak monte edilen etiket tipi tercih edilebileceği gibi kart tipi HGS de seçilebilir. İlk başvuru sırasında araca ait ruhsat ve kimlik talep edilir. Eğer başvuru kurum aracı için yapılıyorsa ek olarak temsil belgesi istenir. Kiralık araçlar için HGS başvurusu sırasında ise kira sözleşmesi ibraz edilir. Araç plakasına tanımlanan HGS'nin aracın satışı durumunda iptal edilmesi ya da içindeki bakiyenin başka bir HGS'ye aktarılması gerekir.

HGS'nin kullanılabilir olması için bakiye yüklemesi yapılmalıdır. Bakiye sorgulama işlemleri PTT ile finansal kuruluşların şube ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapılabilir. E-devlet ve 444 1 788 numaralı PTT çağrı merkezleri tarafından da HGS bakiyesi sorgulanabilir.