HGS uygulaması hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek?

HGS sisteminde kullanılan kartların etiket tipi ve kart tipi olmak üzere iki farklı versiyonu mevcuttur. Sistemde kullanılan teknoloji pasif RFID(Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisidir. Pilsiz, çipli ve çok ince bir etikettir, aracın ön camına yapıştırılmaktadır. Etiket üzerine uygulanan koruma teknolojisi sayesinde yapıştırıldığı araçtan söküldüğünde kullanılmaz hale gelmektedir.Hack olayı ile tekrar gündeme gelen HGS hakkında HGS hacklendi mi, sorusunun yanıtı araştırıldı.

HGS HACKLENDİ Mİ?

HGS uygulaması bildirim göndermeye başladı. Gönderilen mesajda anormal ifadeler yer alırken sistemin hacklendiği şüphesi akıllara geldi.

HGS uygulaması, kullanıcılara

"Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım." bildirimi gönderdi.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ibrahim Haskoloğlu, paylaşımında "PTT'nin HGS uygulaması hacklendi. Binlerce vatandaşa küfür bildirimleri gidiyor. Bu ülkede ciddiyeti olan tek bir kurum yok." dedi.