HGS uygulaması hacklendi mi? HGS uygulaması KLEW nedir? KLEW ne demek?

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Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinde ödemenin pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildiği Türkiye'de 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan bir ücretlendirme sistemidir. HGS uygulaması hacklenme olayı le gündeme geldi. Peki, HGS hacklendi mi?

HGS sisteminde kullanılan kartların etiket tipi ve kart tipi olmak üzere iki farklı versiyonu mevcuttur. Sistemde kullanılan teknoloji pasif RFID(Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisidir. Pilsiz, çipli ve çok ince bir etikettir, aracın ön camına yapıştırılmaktadır. Etiket üzerine uygulanan koruma teknolojisi sayesinde yapıştırıldığı araçtan söküldüğünde kullanılmaz hale gelmektedir.Hack olayı ile tekrar gündeme gelen HGS hakkında HGS hacklendi mi, sorusunun yanıtı araştırıldı.

HGS HACKLENDİ Mİ?

HGS uygulaması bildirim göndermeye başladı. Gönderilen mesajda anormal ifadeler yer alırken sistemin hacklendiği şüphesi akıllara geldi.

HGS uygulaması, kullanıcılara

"Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım." bildirimi gönderdi.

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ibrahim Haskoloğlu, paylaşımında "PTT'nin HGS uygulaması hacklendi. Binlerce vatandaşa küfür bildirimleri gidiyor. Bu ülkede ciddiyeti olan tek bir kurum yok." dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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