Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı hangi dizilerde oynadı? Hazal Subaşı nereli, kaç yaşında? Oynadığı diziler ve aldığı ödüller

Hazal Subaşı kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birçok film ve dizide rol alan Miss Turkey 3. sü Hazal Subaşı yeni yapımıyla dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki Hazal Subaşı kimdir, nerelidir, boyu ve kilosu kaç? Hazal Subaşı hangi dizilerde oynadı? İşte, oynadığı diziler ve aldığı ödüller

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Hazal Subaşı doğum tarihi : 2 Mayıs 1996

Hazal Subaşı kaç yaşında : 24 yaşında

Hazal Subaşı nereli : İzmir

Hazal Subaşı boyu kaç : 1,66 m

Hazal Subaşı kilosu kaç : 52 kg

Hazal Subaşı burcu ne : Boğa

HAZAL SUBAŞI HAYATI VE KARİYERİ

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır. Asıl çıkışını ise bu dizide yapmıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Show Tv'de yayinlanan Çukur dizisinin kadrosuna katılmıştır.

HAZAL SUBAŞI ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

2016-2018 : Adını Sen Koy (Zehra Kaya Kervancıoğlu)

2018 : Bir Umut Yeter (Elif Özkan Karabey)

2019 : Halka (Bahar Berkes)

2019 : Çukur (Nehir)

HAZAL SUBAŞI KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2015 : Miss Turkey(Üçüncülük)

2018 : Kıbrıs Havadis Medya Ödüllerİ (Yılın En İyi Kadın Oyuncusu)