Yakında TRT 1'de izleyicisi ile buluşacak olan Hay Sultan, Abdülkadir Geylani'nin hayatını anlatacak. Peki, Hay Sultan kimdir? Hay Sultan karakterini kim canlandırıyor?

Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz. Diziş, vatandaşların merak konusu olan konulardan biri haline geldi. Dizinin oyuncu kadrosuaraştırılırken Hay Sultan kimdir? Hay Sultan karakterini kim canlandırıyor araştırıldı.

HAY SULTAN KİMDİR?

İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf âlimi Abdülkadir Geylani, usta oyuncu Mehmet Özgürtarafından canlandırılacak.

Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan Geylani'nin hikayesi seyirciyi derinden etkileyecek.

Duayen oyuncu Mehmet Özgür'ün yanı sıra Hay Sultan'ın oyuncu kadrosu önemli isimlerden oluşuyor. Dizide; Eşref'e Kerem Arslanoğlu, Mansur'a Kevork Malikyan, Sofya'ya Gülper Özdemir ve Molla Faysal'a ise Cemal Toktaş canlandıracak.

Geylani Hazretlerinin, tasavvufa ulaşma yolunda yaptığı mihmandarlığın anlatıldığı Hay Sultan yakında TRT 1'de.