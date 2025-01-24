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Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı, suçu ne?

Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı, suçu ne?
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Ünlü menajer Ayşe Barım'ın, gözaltına alındığı soruşturmada, oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı. Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı, suçu ne?

İsmi haftalardır 'dizi sektöründe tekelleşme' iddialarıyla anılan menajer Ayşe Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak Cuma günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı, suçu ne?

HALİT ERGENÇ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI, SUÇU NE?

Ünlü menajer Ayşe Barım'ın, "Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmada, oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında "Gezi odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar" üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu iddia edilen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı.

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Halit Ergenç, aslen Arnavut bir ailenin çocuğu olarak hayata adım attı. Sanatla iç içe bir ailenin çocuğu olan Halit Ergenç'in babası Mehmet Sait Ergenç, müzisyen ve oyuncu olarak tanınıyordu.

Lise hayatını Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Halit Ergenç, o yıllarda şarkı söyleyerek sanata ilk adımını attı. Lisenin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni kazandı. Başarılı bir eğitim hayatı olan Halit Ergenç, içindeki sanat aşkına daha fazla engel olamayarak okulu yarıda bıraktı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümüne giren Halit Ergenç, bu bölümden mezun oldu. Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi önemli isimlerin vokalistliğini yapan başarılı oyuncu, çok sayıda tiyatro oyununda, filmde ve dizide rol aldı.

DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?

Dolunay Soysert, 25 Mart 1973 tarihinde Adana'da Çerkez kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. 3-4 yaşlarında babasının işi nedeniyle Adana'dan ayrılıp Ankara'ya yerleştiler.

Orta ve lise eğitimini İstanbul Özel Moda Kolejinde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Amerika´da Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

Dolunay Soysert'in seyirci ile tam manada tanışması "Cumhuriyet" adlı filmde canlandırdığı "Latife Hanım" karakteriyle olmuştur. Bu filmden önce Soysert, "Sekizinci Saat"te "Yasemin", "Kaygısızlar"da "Hostes", Çılgın Bediş"te "Mihrace", "Baskül Ailesi"nde "Arzum" karakterlerini canlandırarak başarılı bir performans sergilemiştir.

31 Mart – 15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu eşi Sinan Tuzcu ile yapmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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