Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 8 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

8 NİSAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 8 Nisan 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

İKİ BAKANLIKTA, BAKAN YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Tarım ve Orman Bakanlığında 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına ise Rıdvan Duran atandı.

RUSYA'NIN ÇEÇEN LİDER KADİROV'A KORGENERAL RÜTBESİ VERİLDİ

Ukrayna'ya giren Rus ordusuna savaşın başından beri desteğini esirgemeyen ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un ödülünü aldığı o anlar kameraya da yansıdı.

RIDVAN DİLMEN HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI! TFF BAŞKANLIĞI DERKEN FENERBAHÇE'YE GÖZ KIRPTI

Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Kendisine sarı-lacivertliler hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Dilmen, "Sana ihtiyacımız var deseler seve seve giderim" dedi.

KARGO GRUBUNUN ESKİ SOLİSTİ KORAY CANDEMİR'İN ANNESİ CAM SİLERKEN 9. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Yıldızların Altında gibi parçalarla bilinen Kargo grubunun ünlü solisti Koray Candemir'in annesi, evinin camını sildiği esnada 9. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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