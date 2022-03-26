Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

26 MART 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 26 Mart 2022 Cumartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

MAYIN DOLAYISIYLA BOĞAZ BİR SÜRE GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bugün İstanbul Boğazı'nda bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine intikal eden Sualtı Savunma Timleri (SAS) hemen mayını emniyete aldı ve etkisiz hale getirdi. Boğaz'da yaşanan panik sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların ve vatandaşların can güvenliği için yeni bir karar alarak, Karadeniz'de ikinci bir duyuruya kadar balık avlamayı yasakladı.

SAVAŞ SIRBİSTAN'A MI SIÇRIYOR?

Ukrayna-Rusya savaşında bir ay geride kalırken, tüm dünya korku içinde gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Bölgede bir endişe verici gelişme de Sırbistan'da yaşandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Sırplara saldırmaya karar verdiğini söyledi.

METEOROLOJİ UZMANI DUYURDU: HAVALAR ISINACAK

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, gelecek hafta ülke genelinde artmaya devam edecek. Sıcaklıkların çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artması bekleniyor.

HADİSE BEYAZ TULUMUYLA TAM NOT ALDI

Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, sahne kıyafetlerinde tarzını değiştirdi. Dün akşam İstanbul'daki konserinde mayo yerine beyaz bir tulum giyen Hadise, takipçilerinden de tam not aldı.

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