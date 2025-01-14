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Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi?

Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi?
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, 7 Ocak'ta başlayan ve ülke tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri olarak tanımlanan alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınlar, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanırken, birçok ünlü isim evini kaybetti. Peki, yangınla ilgili son durum nedir?

Los Angeles yangınlarıyla ilgili sosyal medyada birçok bilgi dolaşırken, ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in kaydettiği bir video dikkat çekti. Özen, evinin terasından yaptığı açıklamada yangının bittiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Gökhan Özen'in sosyal medyada paylaştığı videonun detayları merak ediliyor. Peki, Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÖZEN LOS ANGELES YANGINIYLA İLGİLİ NE DEDİ?

7 Ocak'ta başlayan yangınlar, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Rüzgarın şiddetiyle kontrol altına alınması güçleşen alevler, binlerce dönümlük araziyi ve çok sayıda yerleşim alanını yok etti. Yangın nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınların birçok ünlü ismi etkilediği biliniyor. Hollywood yıldızlarından sporculara, Türk ve yabancı ünlü isimler de bu yıkıcı felaketten etkilendi. Çok sayıda kişinin evsiz kaldığı yangın, hem maddi hem de manevi kayıplara yol açtı.

Sosyal medyada yangınla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken, ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in Los Angeles'taki evinin terasından yaptığı açıklama dikkat çekti. Özen, çevresindeki durumu değerlendirerek, "Yangın, duman, panik, itfaiye falan öyle bir durum yok" dedi. Ancak bu açıklama, yangının tamamen bittiği anlamına gelmiyor.

Gökhan Özen Los Angeles yangınıyla ilgili ne dedi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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