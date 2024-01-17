Şarkılarıyla yıllara meydan okuyan Gökhan Özen de yüzüne estetik yaptırdı. Göz ameliyatı olurken yüzüne birkaç müdahale yaptıran ve işlemler sonucu elmacık kemikleri şişen Özen, yeni imajıyla alay konusu oldu. Gökhan Özen estetik mi yaptırdı, merak edildi.

GÖKHAN ÖZEN ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

2000'li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki Özen, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Muhabir Online muhabiriyle sohbet eden şarkıcı, yüzündeki değişim için "Bir ameliyat oldum ama sağlık amaçlı. Görüş alanım çok daralmıştı ve yakınla uzağı zor görmeye başlamıştım. Komplike birkaç ameliyatı birden oldum. Hem akıllı lens takıldı hem de bazı operasyonlar yapıldı. Estetik olarak da yansıması olacaktır tabii" dedi. Özen'in belirginleşen elmacık kemikleri ve yüzündeki gergin ifade ise sevenlerinden geçer not alamadı. Şarkıcı için "Hiç yakışmamış" yorumu yapıldı.