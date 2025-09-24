Giorgia Meloni kimdir, kaç yaşında? Meloni nerenin başkanı?

İtalyan siyaseti son yıllarda büyük bir değişim yaşarken, Giorgia Meloni, ülkenin siyasi arenasında öne çıkan en güçlü figürlerden biri olarak dikkat çekiyor. 2022 yılında İtalya'nın başbakanı olarak tarihe geçen Meloni, aynı zamanda milliyetçi ve muhafazakâr bir çizgideki siyasi duruşuyla uluslararası medyanın da ilgisini çekiyor. Peki, Meloni kimdir kaç yaşında? Meloni nerenin başkanı, önceki görevleri nelerdir? Meloni'nin özel hayatı ve siyasi hayatına dair detaylar haberimizde...

MELONİ KİMDİR?

Giorgia Meloni, 15 Ocak 1977'de Roma'da doğdu. Siyasete genç yaşta adım atan Meloni, 1992'de neo-faşist bir parti olan İtalyan Sosyal Hareketi'nin gençlik kolu Gençlik Cephesi'ne katıldı. Daha sonra post-faşist Ulusal İttifak'ın (AN) öğrenci hareketinde liderlik yaptı ve 2000'li yıllarda Roma il meclisi üyeliği ile ulusal siyasette kendini göstermeye başladı.

Meloni, Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev yaptı ve 2014'ten itibaren sağcı İtalya Kardeşleri partisinin liderliğini yürütüyor. 2006'dan beri Temsilciler Meclisi üyesi olan Meloni, 2022'de İtalya Başbakanı olarak görev üstlenen ilk kadın siyasetçi oldu.

MELONİ KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1977 doğumlu olan Giorgia Meloni, 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Genç yaşına rağmen, İtalyan siyasetinde ciddi bir etki yaratarak hem ülke içinde hem de Avrupa'da tanınan bir lider konumuna yükselmiştir.

MELONİ NERELİ?

Meloni, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya gelmiştir. Ailesi, farklı İtalyan bölgelerinden kökenlere sahiptir: Babası Sardunya kökenli, annesi ise Sicilya kökenlidir. Roma'nın Garbatella semtinde büyüyen Meloni, zorlu bir çocukluk ve işçi sınıfı çevresinde yetişmiştir.

MELONİ NERENİN BAŞKANI?

Giorgia Meloni, 2014 yılından bu yana İtalya Kardeşleri (Fratelli d'Italia – FdI) partisinin başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca 2020–2025 yılları arasında Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Partisi'nin başkanlığını yürütmüş, uluslararası siyasette de önemli bir rol üstlenmiştir.

MELONİ EVLİ Mİ?

Giorgia Meloni özel hayatını kamuoyundan büyük ölçüde uzak tutmayı tercih ediyor. Medyada yer alan bilgilere göre, Meloni evli değildir; ancak siyasi ve sosyal yaşamında yoğun bir şekilde aktif bir figür olarak öne çıkmaktadır.

GİORGİA MELONİ'NİN DİNİ NEDİR?

Meloni, Katolik inancına sahip bir siyasetçidir. Politik vizyonunda "Dio, patria, famiglia" yani "Tanrı, vatan, aile" ilkesini savunmak, onun muhafazakâr değerler çizgisini de ortaya koymaktadır. Ötenazi, eşcinsel evlilikler ve eşcinsel ebeveynlik konularında karşıt görüşleri vardır ve çekirdek aileyi yalnızca erkek-kadın çiftleriyle tanımlar.

GİORGİA MELONİ ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Meloni'nin siyasi kariyerinde öne çıkan görevleri şunlardır:

Gençlik Bakanı (2008–2011): Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükümetinde görev yaptı.

Genç İtalya Başkanı: Özgürlük Halkı partisinin gençlik bölümü.

İtalya Kardeşleri Partisi Kurucusu ve Başkanı (2012–günümüz): Partinin kurucularından biri olarak sağcı siyasette güçlü bir figür haline geldi.

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Partisi Başkanı (2020–2025): Avrupa çapında muhafazakâr politikaları temsil etti.

İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi (2006–günümüz): 18 yıldır parlamentoda aktif olarak görev yapıyor.

Meloni, aynı zamanda yabancı düşmanlığı ve İslamofobi eleştirileriyle de gündeme gelmiş; göçmen politikaları ve COVID-19 aşıları konusundaki bazı tutumları uluslararası medyada tartışılmıştır.