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GELİN EVİ CANLI İZLE 5 ŞUBAT! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

GELİN EVİ CANLI İZLE 5 ŞUBAT! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi son bölümde ne oldu?
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Show TV'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi, 5 Şubat Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelinlerin ev dekorasyonu, misafir ağırlama becerileri ve çeyiz sunumları üzerinden değerlendirildiği programda, hafta boyunca büyük bir rekabet yaşanıyor. Peki, Gelin Evi'nin son bölümünde neler oldu? İşte, Gelin Evi canlı izleme linki ve tüm detaylar…

Hafta boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü programda, yarışmacılar misafir ağırlama, çeyiz sergileme ve dekorasyon konularında en yüksek puanı almak için yarışıyor. İzleyiciler, "Gelin Evi saat kaçta başlıyor?", "Gelin Evi canlı izle" ve "Son bölümde kim kazandı?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Finalde en yüksek puanı alan yarışmacının büyük ödülün sahibi olacağı Gelin Evi'nde, heyecan giderek artıyor. Peki, Gelin Evi yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Gelin Evi nereden izleniyor? İşte, detaylar…

GELİN EVİ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Show TV ekranlarında büyük ilgi gören yarışma programı, hafta içi her gün saat 13.00'te izleyicilerle buluşuyor

GELİN EVİ CANLI İZLE 5 ŞUBAT! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelin Evi'nin 1445. bölümünde, 31 yaşında ve 11 yıllık evli olan Ardahanlı Yaprak Güler'in evine konuk olunuyor. Haftanın en tecrübeli gelini olan Yaprak Güler, el emeği çeyizleri, ev dekorasyonu, misafir karşılama şekli ve sunumları ile rakiplerinin karşısına çıkıyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE 5 ŞUBAT! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

Rakipleri, Yaprak Gelin'in hazırladığı yöresel lezzetleri, masa düzenini ve misafir ağırlama tarzını detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

GELİN EVİ CANLI İZLE!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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