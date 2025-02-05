GELİN EVİ CANLI İZLE 5 ŞUBAT! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi son bölümde ne oldu?

Hafta boyunca kıyasıya mücadelenin sürdüğü programda, yarışmacılar misafir ağırlama, çeyiz sergileme ve dekorasyon konularında en yüksek puanı almak için yarışıyor. İzleyiciler, "Gelin Evi saat kaçta başlıyor?", "Gelin Evi canlı izle" ve "Son bölümde kim kazandı?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Finalde en yüksek puanı alan yarışmacının büyük ödülün sahibi olacağı Gelin Evi'nde, heyecan giderek artıyor. Peki, Gelin Evi yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Gelin Evi nereden izleniyor? İşte, detaylar…

GELİN EVİ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Show TV ekranlarında büyük ilgi gören yarışma programı, hafta içi her gün saat 13.00'te izleyicilerle buluşuyor

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelin Evi'nin 1445. bölümünde, 31 yaşında ve 11 yıllık evli olan Ardahanlı Yaprak Güler'in evine konuk olunuyor. Haftanın en tecrübeli gelini olan Yaprak Güler, el emeği çeyizleri, ev dekorasyonu, misafir karşılama şekli ve sunumları ile rakiplerinin karşısına çıkıyor.

Rakipleri, Yaprak Gelin'in hazırladığı yöresel lezzetleri, masa düzenini ve misafir ağırlama tarzını detaylı bir şekilde değerlendiriyor.