Geçmeyen öksürük nedenleri nelerdir? Öksürük ne zaman tehlikeli olur?
Öksürük, genellikle solunum yollarında bir sorun olduğunda ortaya çıkar ve vücudun solunum yolunu temizlemeye çalışmasının bir sonucudur. Enfeksiyonlar, alerjiler, sigara içme, astım, gastroözofageal reflü hastalığı, sigara dumanına maruz kalma, solunum yolu tıkanıklığı ve bazı ilaçlar öksürüğe neden olabilir. Bazı durumlarda korkutucu olabilen geçmeyen öksürük nedenleri nelerdir?
Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Birçok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir. Hapşırma ya da göz kırpma gibi diğer reflekslere benzer bir şekilde öksürük, insan vücudunu, özellikle solunum yolunu ve akciğerleri tahriş edici aşırı balgam, mikroplar ya da toz gibi maddelere karşı korumaya ve temizlemeye otomatik olarak yardımcı olur. İnsan boğazı, hava yolları ve nefes borusu tahriş edici maddeleri algılayan sinirlerle donatılmıştır. Bu sinirler uyarıldıktan sonra beyne bir sinyal gönderir. Yanıt olarak beyin, tahriş edici maddeyi çıkarmaya çalışırken gerçekten hızlı bir şekilde ve oldukça derin nefes almak için göğüs ve karın kaslarına bir sinyal gönderir.
SÜREKLİ ÖKSÜRÜĞÜN SEBEBİ NE OLABİLİR?
Geçmeyen öksürük, altta yatan çeşitli tıbbi durumların belirtisi olabilir. Bu durumlar arasında şunlar yer alabilir:
Astım
Astım, hava yollarının kronik olarak iltihaplanması ve daralmasıyla karakterize bir solunum hastalığıdır. Astımlı kişilerde öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi semptomlar sık görülür.
Kronik Bronşit
Kronik bronşit, bronşların (solunum yollarının) uzun süre boyunca iltihaplanmasıdır. Sigara içme, hava kirliliği ve diğer solunum yolu irritanları kronik bronşiti tetikleyebilir. Kronik bronşitte, öksürük ve balgam üretimi sürekli veya sık tekrarlayan bir semptom olabilir.
Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)
Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, GERD olarak bilinen bir duruma yol açabilir. GERD'den muzdarip kişilerde, öksürük, boğazda yanma hissi ve geğirme gibi semptomlar görülebilir.
Sinüzit
Sinüzit, sinüslerin iltihaplanmasıdır. Sinüslerin iltihaplanması, burun akıntısı ve boğaz akıntısı gibi semptomlara yol açabilir ve bu da öksürüğe neden olabilir.
Sigara İçme ve Pasif İçicilik
Sigara içmek ve pasif içicilik, solunum yollarını tahriş edebilir ve kronik bir öksürüğe neden olabilir.
Akciğer Enfeksiyonları
Kronik öksürüğün diğer bir nedeni de tekrarlayan veya sürekli akciğer enfeksiyonları olabilir. Özellikle bronşit veya zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları bu semptomlara neden olabilir.
Akciğer Hastalıkları
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğer fibrozu gibi kronik ve ilerleyici akciğer hastalıkları, geçmeyen öksürükle ilişkilendirilebilir.
Solunum Yolu Tümörleri
Akciğer kanseri veya solunum yollarında başka bir tümör, geçmeyen öksürüğün altında yatan neden olabilir.
Bu durumlardan herhangi biri geçmeyen öksürüğün altında yatan neden olabilir. Geçmeyen öksürüğünüz varsa, bir sağlık uzmanına danışarak uygun teşhis ve tedaviyi almanız önemlidir.
GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?
Geçmeyen öksürüğün tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine dayanır. İşte bazı öneriler:
Doktora Başvurun
Öncelikle bir sağlık profesyonunu ziyaret edin. Uzman, öksürüğün nedenini teşhis edebilir ve uygun tedaviyi önerebilir.
Sigara İçmiyorsanız İçmeyi Bırakın
Sigara içiyorsanız, bırakmak öksürüğünüzü azaltabilir.
Hidrasyon
Bol su içmek, boğazı nemli tutar ve öksürüğü hafifletebilir.
Bal ve Zencefil
Bal ve zencefil karışımı, öksürüğü yatıştırabilir.
İlaçlar
Doktorunuz, öksürüğünüz için uygun ilaçları önerebilir.
Evde Nemlendirici Kullanın
Nemlendirici cihazlar, havayı nemlendirerek öksürüğü hafifletebilir.
Dinlenin ve İyi Beslenin
Vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olmak için yeterli dinlenme ve sağlıklı beslenme önemlidir.