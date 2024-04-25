Bir dönem en çok konuşulan çocuk olan Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı. Filozof Atakan'ın son hali merak ediliyor. Atakan Kayalar kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Filozof Atakan'ın son hali! Filozof Atakan kaç yaşında, kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Atakan Kayalar, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Orta Okulunda eğitim görüyor. Annesinin adı Hülya Kayalar'dır.

FİLOZOF ATAKAN'IN SON HALİ

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı. 250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.

"TANINMAK İYİYDİ, GÜZELDİ"

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan uzun süredir gözlerden uzaktaydı. 15 yaşına giren Atakan, popüler olduğu dönemde, "Birden ünlenince üzerimde bir yorgunluk oldu. Ama bu yorgunluğu kısa sürede attım. Tanınmak da kötü bir şey değil. İyiydi, güzeldi..." açıklamasında bulunmuştu.