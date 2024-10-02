Füze, İran'ın askeri modernizasyon çabalarının bir ürünü olarak dikkat çekmektedir ve bu tür balistik füzeler, İran'ın stratejik savunma gücünün temel unsurları arasında yer alıyor. İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından birçok kişi İran'ın kendi ürettiği Fettah-1 füzesini merak ediyor. bu füzenin özellikleri araştırılıyor. Peki, Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir?

FETTAH-1 FÜZESİ NEDİR?

Fettah-1 füzesi, İran tarafından geliştirilen uzun menzilli bir balistik füzedir. İran'ın yerli savunma sanayisi tarafından üretilen bu füze, ülkenin askeri kapasitesini artırma amacıyla tasarlanmıştır.

FETTAH 1 FÜZESİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Fettah-1, stratejik hedeflere uzun mesafeden saldırabilme yeteneğine sahiptir ve İran'ın füze teknolojisindeki ilerlemesini yansıtan önemli bir savunma sistemidir.

Fettah-1 füzesi, İran'ın özellikle bölgesel caydırıcılık ve savunma stratejilerinin bir parçası olarak geliştirilmiş olup, ülkenin savunma sanayisi tarafından üretilmiştir. İran, bu tür füze programlarıyla, askeri gücünü güçlendirmeyi ve bölgesel tehditlere karşı caydırıcı bir kapasiteye sahip olmayı hedeflemektedir.

İRAN İSRAİL'E SALDIRDI

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Kudüs semalarında çok sayıda roket görüntülendi.