Feraye Tanyolaç kimdir? Feraye Tanyolaç kaç yaşında, nereli? Feraye Tanyolaç hayatı ve biyografisi!

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FERAYE TANYOLAÇ KİMDİR?

Doğum: 17 Kasım 1969 (54 yıl yaşında), Üsküdar, İstanbul, Türkiye

Eşi: Kaya Çilingiroğlu (e. 2009–2014)

Eğitim: Marmara Üniversitesi (1992)

Feraye Tanyolaç, 17 Kasım 1969'da Üsküdar, İstanbul'da doğdu. Babası Mehmet Yiğit, annesi Canan'dır. 1987'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema- Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Bir süre Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ta mankenlik ve modellik yaptı. Üniversitede bitirme tezi olarak seçtiği Bedri Baykam'a da bir süre fotomodellik yaptı.

Senaryosunu yazıp yönettiği "Bu Daha Önce Yapıldı" adlı 10 dakikalık kısa belgesel, fakülteden başarıyla mezun olmasını sağladı ve 5. Ankara Film Festivali'nde yarışmaya layık görüldü.

1996 yılında, ATV'de çalışmaya başladı ve burada tiyatrocu Levent Ünsal'ın sunduğu "Çürük Elma" adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi.

Feraye Tanyolaç, Hülya Avşar ile evli olduğu yıllarda işadamı Kaya Çilingiroğlu ile ilişki yaşadı. Bu ilişki sonucunda 2005 yılında Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu boşandı. Kaya Çilingiroğlu, daha sonra Feraye Tanyolaç ile evlendi ve Feraye Tanyolaç Çilingiroğlu oldu. Ancak, bu evlilik de uzun sürmedi ve çift 11 Temmuz 2014'te boşandı.