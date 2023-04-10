Fenerbahçe golü neden iptal edildi? Fenerbahçe golünde faul var mı? (Karagümrük - Fenerbahçe)

Son dakika: Süper Lig 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Maçta bir de gol iptal edildi. Peki, Fenerbahçe golü neden iptal edildi? Fenerbahçe golünde faul var mı?

Fenerbahçe maçın başında golü buldu ancak karar faul oldu. İrfan korneri pasla kullandıktan sonra atağı katılan Attila Szalai sol kanattan ortaladı. Arao ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Arao'nun kafa vuruşu öncesi Samet'in rakibine faul yaptığını işaret etti. Peki, Fenerbahçe golü neden iptal edildi? Fenerbahçe golünde faul var mı?

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Dk 4

Fenerbahçe golü buldu ancak karar faul. İrfan korneri pasla kullandıktan sonra atağı katılan Attila Szalai sol kanattan ortaladı. Arao ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Arao'nun kafa vuruşu öncesi Samet'in rakibine faul yaptığını işaret etti.