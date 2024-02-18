Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden?

Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? sorularına yanıt aranıyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? Detaylar haberimizdedir...

EYÜP AKSU KİMDİR?

Eyüp Aksu, 15 Kasım 1976 Erzincan doğumludur. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Tekkecik Köyü'nde dünyaya geldi. Eyüp Aksu, ilkokul ve liseyi Erzincan'da tamamladı ve 1993 yılında İstanbul'a taşındı. Eyüp Aksu, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık seçiminde oda başkanlığına seçilmiştir. Eyüp Aksu, İTEO - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi'dir.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu.

EYÜP AKSU NE DEDİ?

Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum İBB yönetiminin taksi meselesini çözümsüz bıraktığını öne sürerken, etkinlikte konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" dedi.

Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."