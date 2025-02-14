Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

ABD'de görülen mahkemede savunma avukatı Jennifer M. Herrmann, iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Bu talep doğrultusunda, mahkeme yeni bir itiraz dilekçesi hazırlanabilmesi için ek süre verdi. Eylem Tok'un iadesi ile ilgili nihai kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Peki, Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşanan olay, Türkiye ve ABD'de büyük yankı uyandırdı. Timur Cihantimur'un ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olması ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Türkiye, anne ve oğlunun iadesi için hukuki girişim başlattı.

EYLEM TOK VE OĞLU İADE EDİLECEK Mİ?

ABD'de görülen mahkemede Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi onaylandı. Ancak savunma avukatı Jennifer M. Herrmann'ın itiraz dilekçesi hazırlamak üzere 60 gün ek süre talep etmesiyle süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, bu talebi 28 günle sınırlandırdı ve iade sürecinin bu süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Jennifer M. Herrmann, mahkemeye sunduğu dilekçede Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin durdurulması gerektiğini savundu. Dilekçede, Türkiye'de adil yargılanma hakkının ihlal edilebileceği iddiası dikkat çekti. Buna karşılık, mahkeme bu itirazın incelenmesine karar verdi ve ek süre verilmesini uygun buldu.

Türkiye'de iade talebinin yakından takip edildiği bu süreçte, ABD'deki hukuki prosedürün tamamlanması bekleniyor. Uzmanlar, mahkemenin ek süre sonunda nihai kararını vereceğini ve bu sürecin en fazla birkaç hafta daha uzayabileceğini ifade ediyor.