Etiler'de öğretmen ve okul müdürü neden tartıştı?

Etiler son dakika! İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. İstanbul Etiler son dakika gelen bilgilere göre Etiler'de öğretmen ve okul müdürü neden tartıştı? Etiler'de hangi okul, hangi lise? İşte detaylar haberimizde...

ETİLER'DE ÖĞRETMEN OKUL MÜDÜRÜ TARTIŞMASI OLAYI

İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 34 yaşındaki öğretmen, tartıştığı okul müdürüne silahla ateş açtı. Öğrenciler tahliye edilirken, gözaltına alınan öğretmenin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bıçak çıktı.

Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı.

Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.