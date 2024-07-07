Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Eşkıya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eşkıya filmini izleyecek olanların merak ettiği Eşkıya konusu nedir, Eşkıya oyuncuları kimler ve Eşkıya özeti gibi konuları inceliyoruz.

EŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşkiya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç... 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Bu en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul a gitmiştir. Baran da onu bulmak üzere İstanbul un yolunu tutar.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 29 Kasım 1996 (Türkiye)

Yönetmeni: Yavuz Turgul

Senaryo: Yavuz Turgul

Film, 70. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak seçilmiş,[8] fakat aday adayları listesinde ilk beşe girememiştir.

Filmde Eşkıya'nın (Şener Şen) köyünü gördükten sonra, İstanbul'a gitmeden önce uğradığı şehir merkezinde kendisini ihbar eden kişinin yanına gittiğinde, burada arka planda sıra gecesinde söylenen "Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım, yanayım aşkınla büryan olayım" isimli uzun havayı Kazancı Bedih söylemiştir.

2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olan Eşkıya, 2004 yılına kadar da Türkiye dışında en çok izlenen Türk filmi oldu.[9]

2015 Şubat ayı itibarı ile IMDB (Internet Movie Data Base)'de en iyi 250 film arasında bulunan ilk ve tek Türk filmi oldu. 128. sıraya kadar yükseldikten sonra düşüş yaşayıp 2015 Mayıs ayının sonunda listeden çıktı. Fakat, 7 Kasım 2016'da listeye yeniden girmiştir.[10] 25 Nisan 2020 itibarıyla 95. sıradadır.

Filmin müziklerinden biri olan "Karanlığın İçinden" adlı şarkı, Uğur Yücel tarafından seslendirmiştir. Şarkının sözleri, Yavuz Turgul'un oğlu olan Kurtcebe Turgul'a, müzik ve düzenleme ise Aşkın Arsunan'a aittir.

Şener Şen · Baran (Eşkıya)

Uğur Yücel · Cumali

Sermin Hürmeriç · Keje

Yeşim Salkım · Emel

Kamran Usluer · Berfo/Mahmut Şahoğlu

Ülkü Duru · Emel'in annesi

Özkan Uğur · Sedat

Necdet Mahfi Ayral · Andrey Mişkin

Kayhan Yıldızoğlu · Artist Kemal

Güven Hokna · Sevim Abla

Kemal İnci · Mustafa

Melih Çardak · Demircan

Settar Tanrıöğen · (Kız) Naci

Celal Perk · Deli Selim

Ümit Çırak · Cimbom

Rıza Sönmez · Avarel

Romina · Sekine

Kezban Altuğ · Fatma

Kurtcebe Turgul · Jilet Cemal

Mithat Bereket · Kendisi

Can Yılmaz · Hakan

Yurdan Edgü · Cumali'nin halası

Cevat Çapan · Sokaktaki Adam

Zübeyde Erden · Ceren Ana

Çekim yerleri: Hilvan Şanlıurfa, Balat Fatih İstanbul