Ersoy Nezir Çınarlı kimdir sorusuna yanıt arayanlar için, 4 Şubat 1992 doğumlu olduğunu belirtmekte fayda var. Ersoy Nezir Çınarlı kaç yaşında? sorusunun cevabı araştırılıyor. Oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ersoy Nezir Çınarlı kimdir? Ersoy Nezir Çınarlı kaç yaşında, nereli?

ERSOY NEZİR ÇINARLI KİMDİR?

Ersoy Nezir Çınarlı, 4 Şubat 1992 tarihinde İzmir'de doğmuş olup, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Çınarlı, 2009 yılında tiyatro sahnelerinde profesyonel kariyerine adım atmıştır. İzmir ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok tiyatro oyununda sahne almıştır. Televizyon kariyerine ise 2018 yılında "Söz" dizisiyle başlamış, ardından "Çukur" dizisinde canlandırdığı Cenk karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Son dönemde "Hudutsuz Sevda" dizisinde Yavuz Leto karakterine hayat veren Çınarlı, oyunculuğunun yanı sıra müzik, heykel ve resim gibi sanat dallarıyla da ilgilenmektedir. Ayrıca, İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

Fiziksel özelliklerine bakıldığında, 1.84 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığındadır. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun, güncel olarak herhangi bir ilişki yaşayıp yaşamadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

Son olarak, Mart 2025'te oyuncu Hayal Köseoğlu ile birlikte olduklarını sosyal medya üzerinden duyurmuşlardır.

Hayal Köseoğlu