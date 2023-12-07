Enver Salih Dinçer kimdir, neden öldü? (CHP Çine Belediye Başkanı)

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), 2022 yılında yapılan karaciğer naklinin ardından 22 ay dayanabildi. Kontrol için gittiği hastanede ağırlaşan Başkan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üzücü haber sonrası Enver Salih Dinçer kimdir, neden öldü, merak edildi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, 2022 yılında yapılan karaciğer naklinin ardından 22 ay yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. Nakil sonrası kontrol için hastaneye giden Dinçer'e göbek fıtığı teşhisi konuldu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enver Salih Dinçer kimdir, neden öldü?

ENVER SALİH DİNÇER KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz yıl karaciğeri iflas eden ve yapılan nakil ile hayata tutunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'den acı haber geldi. Nakil sonrası kontrol için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne giden Başkan Dinçer'e nakile bağlı göbek fıtığı teşhisi kondu. Tekrar ameliyata alınan Dinçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nakilden sonra 22 ay dayanabilen Başkan Dinçer'in ani ölümü ailesi ve Çinelileri yasa boğdu.

Özgeçmişi:

16.10.1973 yılında Bornova'da doğdu.İlkokulu Atatürk İlkokulunda, Ortaokulu Çine Lisesi orta bölümünde okuduktan sonra liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Çine Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Dinçer, 02/07/2009 - 30/09/2011 tarihleri arasında Çine Kent Konseyi Başkanlığı ve 31/08/2009 – 09/03/2011 tarihleri arasında da Çine Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

10/03/2011 tarihinden itibaren Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Enver Salih DİNÇER, 14/03/2011 – 13/12/2013 tarihleri arasında da Çine Topçam Sulama Birliği Başkanlığını yürütmüştür.

22/04/2000 yılında Tuba Hanımla hayatlarını birleştiren Dinçer Çiftinin iki kızları bulunmaktadır.