Engin Günaydın, evlenmeme nedenini açıkladı!

Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u olarak gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Engin Günaydın, oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaristlik de yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Görkem İldaş'ın YouTube programına konuk olan Engin Günaydın, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günaydın, kendinden bahsederken "Uyandığıma çok sevindiğim günler oluyor benim. Ne güzel bugün de yaşarım! Ondan sonrasını bilmiyorum..." dedi.

Anksiyete sahibi olduğunu sık sık dile getiren oyuncu, "Şimdi gülüyorum ama bir dakika sonra ne olacağı belli değil" dedikten sonra evlilikle ilgili şunları söyledi:

İYİ BİR İLİŞKİ, İYİ BİR EVLİLİKTEN DAHA İYİ"

"Ailemde boşanan, sonra ikinci tura geçenler de var. Çok da her şey yolunda değil. Evlilik benim çok korktuğum bir konu. Özgürlüğümle ilgili sorun yaşayacağım bir yer. İyi bir ilişki her zaman iyi bir evlilikten daha iyi çünkü ne o seni sıkıştırabiliyor, ne sen onu sıkıştırabiliyorsun. İkisinin de özgürlüğünde herhangi bir sorun yok. Ama evlilikte sanki başka şeyler devreye girecek ve o özgürlükle ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkacak gibi hissettiğimden evlilikten hep uzak durdum. 20'li yaşlarımda falan oldu düşüncem ama Allah'tan hiç girmemişim o işlere."