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Engin Günaydın, evlenmeme nedenini açıkladı!

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Canlandırdığı karakterlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Engin Günaydın, katıldığı bir programda evliliğe dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u olarak gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Engin Günaydın, oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaristlik de yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Görkem İldaş'ın YouTube programına konuk olan Engin Günaydın, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günaydın, kendinden bahsederken "Uyandığıma çok sevindiğim günler oluyor benim. Ne güzel bugün de yaşarım! Ondan sonrasını bilmiyorum..." dedi.

Engin Günaydın'dan şaşırtan evlilik yorumu: İyi bir ilişki, iyi bir evlilikten daha iyi

Anksiyete sahibi olduğunu sık sık dile getiren oyuncu, "Şimdi gülüyorum ama bir dakika sonra ne olacağı belli değil" dedikten sonra evlilikle ilgili şunları söyledi:

İYİ BİR İLİŞKİ, İYİ BİR EVLİLİKTEN DAHA İYİ"

"Ailemde boşanan, sonra ikinci tura geçenler de var. Çok da her şey yolunda değil. Evlilik benim çok korktuğum bir konu. Özgürlüğümle ilgili sorun yaşayacağım bir yer. İyi bir ilişki her zaman iyi bir evlilikten daha iyi çünkü ne o seni sıkıştırabiliyor, ne sen onu sıkıştırabiliyorsun. İkisinin de özgürlüğünde herhangi bir sorun yok. Ama evlilikte sanki başka şeyler devreye girecek ve o özgürlükle ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkacak gibi hissettiğimden evlilikten hep uzak durdum. 20'li yaşlarımda falan oldu düşüncem ama Allah'tan hiç girmemişim o işlere."

Engin Günaydın'dan şaşırtan evlilik yorumu: İyi bir ilişki, iyi bir evlilikten daha iyi

Engin Günaydın, evlenmeme nedenini açıkladı!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Dizi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıJY:

BENDE EVLİLİĞE SICAK BAKMIYORUM. DEĞİŞIK KIZLAR İLE TAKILMAK VARKEN NİYE BİRİNE BAĞLNIP KALAYIM. ÇOLUK ÇOCUKLADA UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM. 21. YÜZYILDA EVLİLİK DEMODE OLDU ARTIK ZATEN. KİMSE TÜM ÖMRÜNÜ AYNI PARTNER İLE GEÇİRMEK İSTEMİYOR. ÇOK İYİ ANLAŞIYRSANIZ TUT BİR EV BERABER YAŞA SIKILINCA BİRİNİZ EVDEN ÇIKAR GELSİN YENİ AŞKLAR, MACERALAR.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

p.ç

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Modern dünya evlilik denilen demode olguyu terk edeli çok oldu zaten. 200 yıl falan sonra tamamen tarih olur

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme87
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Haber YorumlarıWilders:

Aynen katılıyorum.

yanıt0
yanıt10
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yanlızlık güzeldir ama yaşlanınca insanın yanlız yaşaması zor olur bence yuva kurup çoluk çocuğa karışmalı hastalandığında bir bardak su getireni olmalı

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıASar Gnc:

ozaman yapayanliz kalip, kafayi yiyip, tek basiniza ölürsünüz. evli mutlu cocuklu torunlu sicak aile ortami varken.

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

T.kattan adam çıkmaz zaten.

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıorhan eren:

evlilik iyi degil.

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

gittikçe rahmetli ferdi babaya benzemeye başlamissin Engin abiiiii

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