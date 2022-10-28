Elif Buse Doğan Unutamazsın şarkı sözleri! Unutamazsın şarkı sözleri tamamı!
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"Samsak Döveci" ile 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Elif Buse Doğan, "Yare Gidin Turnalar", "Yalan Dünya", "Aşk Sana Benzer" gibi eserleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Elif Buse Doğan, "Unutamazsın" adlı yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Peki, Unutamazsın şarkı sözleri neler? Elif Buse Doğan Unutamazsın şarkı sözleri! Unutamazsın şarkı sözleri tamamı!
Sözü Azmi Coşkun'a müziği Ümit Karabiber'e ait olan "Unutamazsın" adlı eserin klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. EBD Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibinde sosyal medyada popüler olan "Mandalin" isimli turuncu bir karavan eşlik etti. Elif Buse Doğan "50 yıllık bir karavan olduğu için kullanması zor oldu ama hem Riva'yı gezmiş oldum, hem de renkli bir klip ortaya çıkardık" dedi. Peki, Unutamazsın şarkı sözleri neler? Elif Buse Doğan Unutamazsın şarkı sözleri! Unutamazsın şarkı sözleri tamamı! İşte detaylar haberimizde...
ELİF BUSE DOĞAN - UNUTAMAZSIN
Giden unutur belki
Kalan hasretlik çeker
Giden unutur belki
Kalan hasretlik çeker
Yüzünde gül açsa da
Gözleri yaprak döker
Yüzünde gül açsa da
Gözleri yaprak döker
Uzaklarda izlersin
Yollarımı gözlersin
Dayanamaz özlersin
Unutamazsın
Derdi olan yüreğe
Laf anlatamazsın
Uzaklarda izlersin
Yollarımı gözlersin
Dayanamaz özlersin
Unutamazsın
Derdi olan yüreğe
Laf anlatamazsın
Yar olmadan yattığın gecelerden kaçarsın
Yar olmadan yattığın gecelerden kaçarsın
Gönlünü kapattığın bir boşlukta yaşarsın
Gönlünü kapattığınbir boşlukta yaşarsın
Uzaklarda izlersin
Yollarımı gözlersin
Dayanamaz özlersin
Unutamazsın
Derdi olan yüreğe
Laf anlatamazsın