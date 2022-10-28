"Samsak Döveci" ile 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan Elif Buse Doğan, "Yare Gidin Turnalar", "Yalan Dünya", "Aşk Sana Benzer" gibi eserleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Elif Buse Doğan, "Unutamazsın" adlı yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Peki, Unutamazsın şarkı sözleri neler? Elif Buse Doğan Unutamazsın şarkı sözleri! Unutamazsın şarkı sözleri tamamı!

Sözü Azmi Coşkun'a müziği Ümit Karabiber'e ait olan "Unutamazsın" adlı eserin klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. EBD Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının klibinde sosyal medyada popüler olan "Mandalin" isimli turuncu bir karavan eşlik etti. Elif Buse Doğan "50 yıllık bir karavan olduğu için kullanması zor oldu ama hem Riva'yı gezmiş oldum, hem de renkli bir klip ortaya çıkardık" dedi. Peki, Unutamazsın şarkı sözleri neler? Elif Buse Doğan Unutamazsın şarkı sözleri! Unutamazsın şarkı sözleri tamamı! İşte detaylar haberimizde...

ELİF BUSE DOĞAN - UNUTAMAZSIN

Giden unutur belki

Kalan hasretlik çeker

Giden unutur belki

Kalan hasretlik çeker

Yüzünde gül açsa da

Gözleri yaprak döker

Yüzünde gül açsa da

Gözleri yaprak döker

Uzaklarda izlersin

Yollarımı gözlersin

Dayanamaz özlersin

Unutamazsın

Derdi olan yüreğe

Laf anlatamazsın

Uzaklarda izlersin

Yollarımı gözlersin

Dayanamaz özlersin

Unutamazsın

Derdi olan yüreğe

Laf anlatamazsın

Yar olmadan yattığın gecelerden kaçarsın

Yar olmadan yattığın gecelerden kaçarsın

Gönlünü kapattığın bir boşlukta yaşarsın

Gönlünü kapattığınbir boşlukta yaşarsın

Uzaklarda izlersin

Yollarımı gözlersin

Dayanamaz özlersin

Unutamazsın

Derdi olan yüreğe

Laf anlatamazsın