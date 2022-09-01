Elektriğe zam mı geldi? (1 Eylül 2022 Elektrik Zammı) Elektriğe yeni zam ne kadar? Elektriğe yüzde kaç zam yapıldı?

Son dakika gelen haberlere göre, Elektriğe konut ve sanayi aboneleri için yeni zam geldi. Bunun akabinde vatandaşlar, Elektriğe zam mı geldi? Elektriğe yeni zam ne kadar? Elektriğe yüzde kaç zam yapıldı? merak etti. Peki, Elektriğe % kaç zam yapıldı? Elektriğe zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Elektriğe zam mı geldi? Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 50 zam geldi. Elektriğe zam mı geldi? (1 Eylül Zammı) Elektriğe yeni zam ne kadar? Elektriğe yüzde kaç zam yapıldı? İşte tüm bilgiler...

ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifesinde fiyat artışına gitti. Buna göre; konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 50 zam geldi.

"HAM MADDE FİYATLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR YAŞANDI"

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir." denildi.

SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 50 ZAM

EPDK'nın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur."

ELEKTRİK ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.