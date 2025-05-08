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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı?
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Ekrem İmamoğlu X hesabı erişime kapatıldı. Türkiye'nin gündemini sarsan bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Ekrem İmamoğlu X hesabı neden kapatıldı, bu kararın arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu durumla birlikte, "Ekrem İmamoğlu X hesabı neden kapatıldı?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Mahkeme kararıyla alınan bu erişim engeli kararı, özellikle sosyal medyada ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı?

EKREM İMAMOĞLU'NUN X HESABI KAPATILDI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye'den erişim, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla mahkeme kararıyla engellendi.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı kapatıldı mı, neden kapatıldı?

EKREM İMAMOĞLU'NUN HESABI NEDEN KAPATILDI?

Ekrem İmamoğlu X hesabı için alınan bu karar, tutuklanmasının ardından gerçekleşti. Yetkililere göre bu kararın temel nedeni, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bazı paylaşımlar oldu.

İddialara göre, Ekrem İmamoğlu cezaevinden X hesabı üzerinden dış dünyaya mesajlar iletmeye devam etti. Ayrıca bazı içeriklerde, yerli firmalara karşı boykot çağrıları yapıldığı ve bu paylaşımların ekonomik dengeyi bozmayı amaçladığı öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu X hesabı, bu iddiaların odağında yer aldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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