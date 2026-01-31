Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Televizyon ekranlarında şiddet içeriklerinin arttığı bir dönemde 'Eşref Rüya' dizisinde yayınlanan sahne kamuoyunda tartışma yarattı. Dizide Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü anlar uzun süre ekrana yansıtıldı. Sahnenin, çocukların da ekran başında olduğu saatlerde yayınlanması tepkileri daha da artırdı.

"ÖZ ANNESİNİ ELLERİYLE ÖLDÜRDÜ"

Söz konusu görüntülerin yalnızca televizyon yayınıyla sınırlı kalmadığı, yapımcı firma tarafından dizinin resmi YouTube kanalında da "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla paylaşıldığı görüldü. Bu paylaşım, izleyici tepkilerinin artmasına neden oldu.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Sahnenin ardından çok sayıda izleyici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu arayarak gerekli yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sahnenin "iğrenç" ve "korkunç" olduğu yönünde ifadeler kullanılırken, dizilerin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Bazı izleyiciler, bu tür sahnelerin şiddeti normalleştirdiğini savunarak senaryo tercihlerine tepki gösterdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;