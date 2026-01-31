Haberler

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisinde Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü sahne, izleyicilerden ve sosyal medyadan yoğun tepki aldı. Sahne sonrası RTÜK'e çok sayıda şikayet iletildi.

  • 'Eşref Rüya' dizisinde Dinçer karakteri öz annesini boğarak öldürdü.
  • Dizinin resmi YouTube kanalında sahne 'Öz annesini elleriyle öldürdü' başlığıyla paylaşıldı.
  • Sahne, çocukların da ekran başında olduğu saatlerde yayınlandı.

Televizyon ekranlarında şiddet içeriklerinin arttığı bir dönemde 'Eşref Rüya' dizisinde yayınlanan sahne kamuoyunda tartışma yarattı. Dizide Dinçer karakterinin öz annesini boğarak öldürdüğü anlar uzun süre ekrana yansıtıldı. Sahnenin, çocukların da ekran başında olduğu saatlerde yayınlanması tepkileri daha da artırdı.

"ÖZ ANNESİNİ ELLERİYLE ÖLDÜRDÜ"

Söz konusu görüntülerin yalnızca televizyon yayınıyla sınırlı kalmadığı, yapımcı firma tarafından dizinin resmi YouTube kanalında da "Öz annesini elleriyle öldürdü" başlığıyla paylaşıldığı görüldü. Bu paylaşım, izleyici tepkilerinin artmasına neden oldu.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Sahnenin ardından çok sayıda izleyici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu arayarak gerekli yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sahnenin "iğrenç" ve "korkunç" olduğu yönünde ifadeler kullanılırken, dizilerin özellikle gençler ve çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Bazı izleyiciler, bu tür sahnelerin şiddeti normalleştirdiğini savunarak senaryo tercihlerine tepki gösterdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

  • Senarist her zaman saçmalıyor. Bu diziye özenenler var; sonra gidip çocuklar ölüyor.
  • Bu sahnede diziyi kapattım. İğrenç bir sahneydi, bu görüntüler yayınlanmasın.
  • Ulusal bir kanalda bu kadar korkunç bir sahne ne kadar doğru?
  • Tamam, diziler örnek olmak zorunda değil ama 15 yaşından küçük çocuk Eşref rolüne özeniyor.
  • Gerçekten böyle bir sahne çekilmeli miydi ya? Zaten dört bir yanımızda sürekli vahşet haberleri varken, böyle bir sahneyi çekmek zorunda mıydınız? Kaldı ki, koskoca senaristlersiniz siz.
Haber Yorumlarıhalil şimşek:

bilinçli yozlaştırma devam ediyor

