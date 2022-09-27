Eflatun Cem Güney, geleneksel halk hikâyelerimizi ve masallarımızı derledi. Kendisi de masallar yazdı. "Masalcı Baba" olarak tanındı. Peki, Eflatun Cem Güney kimdir? Eflatun Cem Güney kaç yaşındaydı, nereli? Eflatun Cem Güney hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atanan Güney, İstanbul Radyosu'nda Bir Varmış Bir Yokmuş adlı programda anlattığı masallarla da bilinmektedir. Peki, Eflatun Cem Güney kimdir? Eflatun Cem Güney kaç yaşındaydı, nereli? Eflatun Cem Güney hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EFLATUN CEM GÜNEY KİMDİR?

Eflatun Cem Güney (d. 1896, Hekimhan, Malatya - ö. 2 Ocak 1981), Türk öykü ve masal yazarı ve derleyicisi.

Eflatun Cem Güney, geleneksel halk hikâyelerimizi ve masallarımızı derledi. Kendisi de masallar yazdı. "Masalcı Baba" olarak tanındı. Sivas Sultani'sini bitirdikten sonra, Konya Öksüzler Yurdu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin oldu. Anadolu'nun birçok yöresinde öğretmenlik yaptı. Kuvâ-yi Milliye'nin yayın organı Öğüd gazetesinde görev yaparken, bir taraftan da İrşat dergisini çıkardı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, yerel sanat dergilerinin çıkması için çalışmalar yaptı. Danimarka'da bulunan Andersen Kurumu; 1956 yılında Açıl Sofram Açıl adlı eseriyle yazara, Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi verdi. Dede Korkut Masalları adlı kitabıyla bu ödülü 1960 yılında tekrar kazandı. Türk Çocuk Edebiyatının, önde gelen yazarlarından olan Eflatun Cem Güney, birçok masalın günümüz Türkçe'siyle yeniden ortaya çıkarılması için, büyük çaba göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı'na atanan Güney, İstanbul Radyosu'nda Bir Varmış Bir Yokmuş adlı programda anlattığı masallarla da bilinmektedir.

ESERLERİ

Masal Kitapları

1. Nar Tanesi (1945)

2. Akıl Kutusu (1947)

3. En Güzel Türk Masalları (1948)

4. Altın Heybe

5. Kül Kedisi

6. Felek Sillesi (1948)

7. Açıl Sofram Açıl ve Congoloz Baba (1949)

8. Kara Yılan ve Kara Gülmez (1949)

9. Bir Varmış Bir Yokmuş (1956)

10. Evvel Zaman İçinde (1957)

11. Gökten Üç Elma Düştü (1960)

12. Az Gittim Uz Gittim (1961)

13. Gülen Ayva Ağlayan Nar (1969)

14. Al Elma Yeşil Elma (1969)

15. Sabır Taşı (1969)

16. Hasırcı Baba - Keloğlan (1969)

17. Aygın Baygın Ses ve Nurtopu (1970)

18. Yedi Köyün Yüz Karası (1970)

19. Altın Gergef (1971)

20. Güldükçe Güller Açan Kız (1971)

21. Tellerinde Bülbüller Şakıyan Saz

Halk Edebiyatı Çalışmaları

22. Dertli Kaval (1945)

23. Dede Korkut Masalları (1958)

24. Âşık Garip (1958)

25. Kerem İle Aslı (1959)

26. Tahir İle Zühre (1959)

27. Şah İsmail (1957)

28. Erzurumlu Emrah (1955)

29. Halk Şiiri Antolojisi (1947)

30. Âşık Ruhsati (1953)

31. Meslekî (1953)

32. Kâmilî (1958)

33. Halk Türküleri (2 cilt, 1953-1956)

34. Nasreddin Hoca Fıkraları (1956)

35. Folklor ve Eğitim (1966)

36. Folklor ve Halk Edebiyatı (1917)

37. Matem Sesleri (1920, şiirler)

38. Dumlupınar'a Doğru

39. Kara Yazı

40. Atatürk - Hayatı ve Eserleri (1963)