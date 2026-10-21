Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda jandarmayla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamı Ayvat, Tanıktepe Karakolunda jandarmayla görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Tanıktepe Karakol Komutanlığında görevli jandarma personeliyle görüştü. Ayvat, kırsal bölgelerde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personele başarı dileklerini iletti.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Tanıktepe Karakol Komutanlığını ziyaret ederek bölgede yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı.Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek sorumluluk alanındaki asayiş ve güvenlik faaliyetlerini değerlendirdi.

Ziyaret sırasında kırsal bölgelerde huzur ve güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kaymakam Ayvat, yetkililerde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kırsal bölgelerde güvenlik çalışmaları değerlendirildi. Doğubayazıt’ın kırsal kesimlerinde görev yapan jandarma ekipleri, asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tanıktepe Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Mustafa Ayvat, görev başındaki jandarma personeliyle görüşerek yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayvat, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan personele başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Kaymakam Ayvat’ın karakolu ziyaret ettiği, kırsal bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve görevli personele başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı

Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı

Şehri karıştıran yasak aşk! Sonu fena bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
Fransa’da yağmalanan lüks ürünleri satışa çıkardılar

Ülkeyi ateşe atıp, yağmaladıkları ürünleri kazanç kapısına çevirdiler

İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız

Maç sonunda yaptığı açıklamalar taraftarı çıldırtacak cinsten
SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

SPK'dan kritik karar! 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

Geceye damga vuran görüntü! Sen bu hallere nasıl düştün?

Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Villarreal'den 4-3'lük müthiş düello

Fenerbahçe'nin rakipleri izleyenleri resmen büyüledi: 4-3'lük dev maç