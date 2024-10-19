Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim)

Popüler sohbet platformu Discord'a Türkiye'de uygulanan erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Kullanıcılar, bu erişim engelinin ne zaman sona ereceğini ve Discord'un Türkiye'de yeniden ne zaman kullanılabilir hale geleceğini araştırıyor. Peki, 20 Ekim Pazar günü Discord erişim engeli kalkacak mı? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? Detaylar haberimizde...

DISCORD ERİŞİM ENGELİ KALKACAK MI?

Discord'un Türkiye'de erişime kapatılmasının arkasında çeşitli sebepler yatıyor. Bu engelin, platformun içerik denetimi, güvenlik endişeleri veya yasadışı faaliyetlerle ilgili olabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar, engelin nedenini anlamak ve çözüm bulmak için resmi açıklamaları takip ediyor.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından platforma yönelik yasak devam ediyor. Discord'un ne zaman açılacağını dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.