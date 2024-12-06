Discord açıldı mı 7-8 Aralık?

Discord'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Popüler iletişim platformu olan Discord'un, özellikle oyun severler ve topluluklar arasında yaygın olarak kullanılması nedeniyle erişim engeli kısa sürede geniş bir kitlenin gündemine oturdu. Platformun yeniden ne zaman aktif olacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Aralık Discord erişim engeli kalkacak mı? Detaylar haberimizde...

DISCORD AÇILACAK MI?

Türkiye'de 10 Ekim 2024 tarihinde BTK'nın aldığı kararla Discord'a erişim engeli getirildi. Bu engelin gerekçesi olarak platformda suç teşvik eden bazı grupların faaliyetleri ve zararlı içeriklerin paylaşılması gösterildi. Bunun yanı sıra, Apple App Store üzerinden Discord uygulaması Türkiye'de kaldırıldı, bu nedenle yeni kullanıcılar uygulamayı indirip kullanamıyorlar.

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord platformu Türkiye'de erişime kapatıldı.