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Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?
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Discord kullanıcıları, popüler mesajlaşma uygulamasının Türkiye'deki erişim engelinin ne zaman kalkacağını merak ediyor. 7 Kasım tarihinde bir güncelleme bekleniyor. Kullanıcılar, bu durumun çözülmesini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar!

Discord'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Popüler iletişim platformu olan Discord'un, özellikle oyunseverler ve topluluklar arasında yaygın olarak kullanılması nedeniyle erişim engeli kısa sürede geniş bir kitlenin gündemine oturdu. 7 Kasım itibarıyla uygulanan erişim engelinin ne zaman sona ereceği ve platformun yeniden ne zaman aktif olacağı konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Detaylar haberimizde...

DISCORD AÇILACAK MI?

Türkiye'de 10 Ekim 2024 tarihinde BTK'nın aldığı kararla Discord'a erişim engeli getirildi. Bu engelin gerekçesi olarak platformda suç teşvik eden bazı grupların faaliyetleri ve zararlı içeriklerin paylaşılması gösterildi. Bunun yanı sıra, Apple App Store üzerinden Discord uygulaması Türkiye'de kaldırıldı, bu nedenle yeni kullanıcılar uygulamayı indirip kullanamıyorlar.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord platformu Türkiye'de erişime kapatıldı.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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