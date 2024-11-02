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Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?
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Discord'un erişim engeli konusu gündemde. Kullanıcılar, popüler iletişim platformunun ne zaman açılacağını merak ediyor. 3 Kasım tarihinde belirtilen erişim engelinin kalkıp kalkmayacağı araştırılıyor. Peki, Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar!

Türkiye'de popüler sohbet platformu Discord'a yönelik erişim engeli devam ediyor ve kullanıcılar, bu durumun ne zaman sona ereceğini merakla bekliyor. Discord kullanıcıları, uzun süredir platforma erişim sağlayamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Kullanıcılar, bu erişim engelinin kalkacağı tarihe dair gelişmeler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Discord ne zaman açılacak? 3 Kasım Pazar Discord erişim engeli kalkacak mı? Detaylar haberimizde...

DISCORD AÇILACAK MI?

Türkiye'de 10 Ekim 2024 tarihinde BTK'nın aldığı kararla Discord'a erişim engeli getirildi. Bu engelin gerekçesi olarak platformda suç teşvik eden bazı grupların faaliyetleri ve zararlı içeriklerin paylaşılması gösterildi. Bunun yanı sıra, Apple App Store üzerinden Discord uygulaması Türkiye'de kaldırıldı, bu nedenle yeni kullanıcılar uygulamayı indirip kullanamıyorlar.

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord platformu Türkiye'de erişime kapatıldı.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı?

DISCORD ERİŞİM ENGELİ KALKACAK MI?

Discord'un geri açılacağına dair henüz resmi bir tarih veya açıklama yapılmadı. Şirket ise erişim sorunundan haberdar olduğunu belirtti, ancak Türkiye'deki erişim yasağının ne zaman kaldırılabileceğine dair herhangi bir detay vermedi. Dolayısıyla, yakın zamanda erişimin yeniden sağlanıp sağlanmayacağı veya engelin kaldırılma ihtimali belirsizliğini koruyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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