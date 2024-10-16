DISCORD AÇILACAK MI? 16 Ekim Discord ne zaman açılacak? Discord ile ilgili son gelişmeler...

Discord'un yeniden açılma tarihi, platformun kullanıcıları tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. 15 Ekim itibarıyla yaşanan son gelişmeler, popüler iletişim platformunun durumu hakkında yeni bilgiler sunmaya başladı. Kullanıcılar, Discord'un mevcut sorunlarının ne zaman çözüleceğini ve platformun yeniden tam kapasiteyle ne zaman erişime açılacağını sabırsızlıkla araştırıyor. Peki, Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? İşte detaylar!

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'un ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DISCORD AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.