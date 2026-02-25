Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Dini bir ders sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Mikrofon başında konuşan bir din adamının, sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına yönelik şiddet içeren davranışlarda bulunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde din adamı kürsüde konuşma yaptığı sırada bir anda öfkeleniyor. Yanına yaklaşan yardımcısına doğru bir cisim fırlatan din adamı, ardından tokat atıyor. Olayın ardından konuşmasına devam eden ve sert el kol hareketleriyle işaretler yapan din adamının oldukça sinirli olduğu görülüyor.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Salonda bulunan bazı kişilerin araya girerek din adamını sakinleştirmeye çalıştığı anlar da videoya yansıyor. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, olayla ilgili yetkililerden bir değerlendirme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Haberler.com