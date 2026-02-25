Haberler

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Haber Videosunu İzle
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ders sırasında mikrofon başında konuşan bir din adamının sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına doğru bir şeyler fırlattığı ve tokat attığı görüntü büyük ses getirdi. Tepki çeken olayın ardından konuşmaya ve işaret etmeye devam ederken öfkeyle el kol hareketleri yapan din adamı yanındakiler tarafından sakinleştirildi.

  • Bir din adamı dini ders sırasında yardımcısına cisim fırlattı ve tokat attı.
  • Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Dini bir ders sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Mikrofon başında konuşan bir din adamının, sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına yönelik şiddet içeren davranışlarda bulunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde din adamı kürsüde konuşma yaptığı sırada bir anda öfkeleniyor. Yanına yaklaşan yardımcısına doğru bir cisim fırlatan din adamı, ardından tokat atıyor. Olayın ardından konuşmasına devam eden ve sert el kol hareketleriyle işaretler yapan din adamının oldukça sinirli olduğu görülüyor.

SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Salonda bulunan bazı kişilerin araya girerek din adamını sakinleştirmeye çalıştığı anlar da videoya yansıyor. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, olayla ilgili yetkililerden bir değerlendirme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

instagramdaki reelsi haber yapıyorsunuz haber bulamayınca

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

Jandarmaya da hemşireye de yapmadığını bırakmadı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Trump parmağıyla gösterip hedef aldı: Bu insanlar deli, gerçekten deli

Trump'ın sarf ettiği cümle salonu karıştırdı! Verdiği tepkiye bakın
Her şey için teşekkürler Karabağ! Newcastle United, bir üst tura yükseldi

85 saniyede 2 gol! Devler Ligi'nde hepimizi üzen sonuç