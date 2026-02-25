Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Ders sırasında mikrofon başında konuşan bir din adamının sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına doğru bir şeyler fırlattığı ve tokat attığı görüntü büyük ses getirdi. Tepki çeken olayın ardından konuşmaya ve işaret etmeye devam ederken öfkeyle el kol hareketleri yapan din adamı yanındakiler tarafından sakinleştirildi.
- Bir din adamı dini ders sırasında yardımcısına cisim fırlattı ve tokat attı.
- Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
- Sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.
Dini bir ders sırasında kaydedildiği belirtilen görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı. Mikrofon başında konuşan bir din adamının, sinirlerine hakim olamayarak yardımcısına yönelik şiddet içeren davranışlarda bulunduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde din adamı kürsüde konuşma yaptığı sırada bir anda öfkeleniyor. Yanına yaklaşan yardımcısına doğru bir cisim fırlatan din adamı, ardından tokat atıyor. Olayın ardından konuşmasına devam eden ve sert el kol hareketleriyle işaretler yapan din adamının oldukça sinirli olduğu görülüyor.
SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Salonda bulunan bazı kişilerin araya girerek din adamını sakinleştirmeye çalıştığı anlar da videoya yansıyor. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, olayla ilgili yetkililerden bir değerlendirme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.