Dilan Polat ne kadar ceza alacak, yıl hapiste kalacak? Dilan Polat hangi suçlardan yargılanıyor?

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Dilan Polat ne kadar ceza alacak? Dilan Polat kaç yıl hapiste kalacak? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT NE KADAR CEZA ALACAK?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede Dilan Polat'ın 27 yıl hapsi istenirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse, Polat çifti ve diğer şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DİLAN POLAT HANGİ SUÇLARDAN YARGILANIYOR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.