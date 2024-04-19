DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2024? DGS sınavı ne zaman? 2024 DGS başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınavı ne zaman sorusu gündem geliyor. Her yıl düzenlenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan DGS'ye iki senelik üniversiteden mezun olan ve eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2024? 2024 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı kaç dakika 2024? Detaylar haberimizdedir…

DGS SINAVI NE ZAMAN 2024?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS başvuruları, 10 Mayıs ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti şu anda belirlenmemiş durumda. Geçen yılın başvuru ücreti 270 TL olarak duyurulmuştu. Bu yılki yeni ücret açıklandığında sizinle paylaşacağız. DGS başvuru ücreti, kılavuz yayımlandığında netlik kazanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA 2024?

2024-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2024-DGS'de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.