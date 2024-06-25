DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak?
DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavın başlama saati ve tarihi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyorlar.
Adaylar, Dikey Geçiş Sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. DGS tarihi ve saati araştırılıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak?