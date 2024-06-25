Üye Girişi
Haberler

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman başlayacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sınavın başlama saati ve tarihi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırıyorlar.

Adaylar, Dikey Geçiş Sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. DGS tarihi ve saati araştırılıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak?

DGS NE ZAMAN?

2024 DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

DGS 10.15'te başlayacaktır. Sınav için adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 135 dakika sürecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

DGS Sınavı Dgs Gündem Eğitim Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Haziran enflasyonu gelmeden rakamlar tek tek hesaplandı

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title