Adaylar, Dikey Geçiş Sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. DGS tarihi ve saati araştırılıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlayacak?

DGS NE ZAMAN?

2024 DGS 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

DGS 10.15'te başlayacaktır. Sınav için adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 135 dakika sürecek.