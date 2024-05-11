Kemal Sunal ile Şener Şen'in başrolde olduğu Davaro filmi, 1981 yılında vizyona girdi. Köyde yaşayan aşık genç Mehmet, sevdiği kadına kavuşmak için başlık parasını toplamalıdır. Bu amaçla topraklarını terketse de Cano ile olabilmek için yapması gerekenler bitmemiştir. Peki, Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir?

DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Davaro filmi, İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy'de çekilmiştir. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Davaro, 1981 yılında gösterime girmiştir. Yapımcılığını Yalçın Başaran ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği film, Arnavutköy'ün Boğazköy semtinde çekilmiştir.

DAVARO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdiği Cano'su ile evlenebilmek için Almanya'larda çalışıp balık parası biriktirerek köye dönen Memo'nun önünde artık bir engel yok gibidir. Bu sırada Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini istese de Memo buna razı gelmez.