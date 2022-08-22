Masterchef'in sevilen sunucusu ve şefi Danilo Zanna'nın restoranları nerededir merak ediliyor. Peki, Danilo Şef'in restoranı nerede, hangi şehirde? Danilo Zanna'nın kaç tane restoranı var? Danilo Zanna'nın Türkiye'deki restoranları nerede? İşte detaylar...

Danilo Şef'in İstanbul'da restoranı var mı? Danilo Şef'in restoranı hangi il ve ilçededir? Danilo Şef'in restoranı nerede, hangi şehirde? Danilo Zanna'nın kaç tane restoranı var? Danilo Zanna'nın Türkiye'deki restoranları nerede?

DANİLO ŞEF'İN RESTORANI NEREDEDİR?

Masterchef Danilo Şef'in yeni restoranı İstanbul'daki Vadistanbul'da açıldı. Yeni restoranın adı Filo D'olio oldu. Bu restoranda daha çok İtalyan mutfağı bulunuyor. Ek olarak Danilo Zanna'nın Filo D'Olio adını taşıyan restoran ekibine Masterchef Türkiye 2021'de yarışmış olan Mert Ateş Durukan ve Safanur Bol dahil olmuştur.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna (d. 15 Nisan 1982), İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

Danilo Zanna doğum tarihi : 15 Nisan 1982

Danilo Zanna nereli : 40 yaşında

Danilo Zanna kaç yaşında : İtalya

Danilo Zanna mesleği ne : Şef, sunucu ve restoran işletmecisi.

HAYATI VE KARİYERİ

İlk yılları

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türkiye'de yaşamı

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır. Ayrıca 2021'de Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.