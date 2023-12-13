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Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim?

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Dangal filminin hikayesi gerçek mi? sorusu merak ediliyor. Hint sinemasının en önemli filmleri arasında yer almasının yanı sıra dünya çapında da büyük ses getiren yapımlardan bir tanesi olan Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim?

Filmin yönetmen koltuğunda ve başrolünde Aamir Khan yer alıyor. Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde çekimlerinin gerçekleştirildiği Dangal filminin konusu merak ediliyor. Peki, Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
  • Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
  • Genç Geeta - Zaira Wasim
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
  • Genç Babita - Suhani Bhatnagar
  • Rohit Shankarwar
  • Vivan Bhatena
  • Aparshakti Khurrana
  • 2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
  • Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

DANGAL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmi olan Dangal, 2 saat 41 dakika sürmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Aamir Khan Yönetmen India Haberler

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